FINA позволит Рылову изложить свою позицию на рассмотрении дисциплинарного дела

Дисциплинарная комиссия Международной федерации плавания (FINA) позволит россиянину Евгению Рылову представить свою позицию во время слушания его дела.

FINA открыла против спортсмена дисциплинарное дело после его участия в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Дисциплинарная комиссия независима от FINA, и по этой причине международная федерация не может комментировать обстоятельства рассмотрения дела.

Процедуру и сроки рассмотрения дела Рылова определит сама комиссия, которая в своей работе будет неукоснительно придерживаться всех правовых норм. Рылову будет предоставлено право изложить свою позицию по данному вопросу.

Комиссия по итогам своей работы определится с санкциями, если таковые имеются, в соответствии с правилами FINA», – заявили в пресс-службе федерации.

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