FINA позволит Рылову изложить свою позицию на рассмотрении дисциплинарного дела

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Дисциплинарная комиссия Международной федерации плавания (FINA) позволит россиянину Евгению Рылову представить свою позицию во время слушания его дела.

FINA открыла против спортсмена дисциплинарное дело после его участия в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Дисциплинарная комиссия независима от FINA, и по этой причине международная федерация не может комментировать обстоятельства рассмотрения дела.

Процедуру и сроки рассмотрения дела Рылова определит сама комиссия, которая в своей работе будет неукоснительно придерживаться всех правовых норм. Рылову будет предоставлено право изложить свою позицию по данному вопросу.

Комиссия по итогам своей работы определится с санкциями, если таковые имеются, в соответствии с правилами FINA», – заявили в пресс-службе федерации.

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