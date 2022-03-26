Рылов о концерте-митинге в «Лужниках»: «Мне пришел запрос от Speedo на написание объяснительной. Мой ответ: «Без комментариев»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию рассказал, что производитель экипировки Speedo потребовал у него объяснительную.

Компания разорвала контракт с пловцом из-за его участия в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

– Объявив о том, что не примешь участие в летнем чемпионате мира, ты опередил события буквально на час-два – вскоре FINA отстранила от турнира россиян и белорусов. Что-то знал?

– Как только начался весь этот негатив по отношению к нашим спортсменам, сразу подумал о пропуске ЧМ. Плюс с точки зрения подготовки его неудобно перенесли по срокам. Еще оставалась ISL и я понимал, что подойти в лучшей форме к двум этим стартам нереально.

А после того, как 18 марта принял участие в концерте в «Лужниках», давление пошло лично на меня. Последней же каплей стал разрыв спонсорского контракта британской фирмой-производителем экипировки для плавания, это добило.

– Не ожидал, что англичане так поступят?

– Мне пришел запрос на написание объяснительной. Мой ответ: «Без комментариев». Что я должен им объяснять?

– Так ты подозревал, что FINA отстранит всех россиян и белорусов?

– Думал, что все к тому идет, но полагал, что это случится позже, непосредственно перед чемпионатом мира.

– То есть президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников не намекал, мол, есть кое-какие данные, делай заявление?

– Нет, такого не было.

– С кем советовался в первую очередь перед принятием решения?

– С близким кругом: девушкой, тренером и только одним другом, а вот родителей решил не тревожить. Все меня поддержали, поняли мой настрой. Сложно объяснить, но неприятно, что к одним относятся так, а к другим – иначе. Двойные стандарты – это очень некрасиво, – сказал Рылов.