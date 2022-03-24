ВФП возьмет на себя защиту интересов Рылова в деле, открытом дисциплинарной комиссией FINA из-за его участия в концерте-митинге в «Лужниках»

Всероссийская федерация плавания (ВФП) возьмет на себя защиту интересов в деле, открытом дисциплинарной комиссией Международной федерации плавания (FINA).

18 марта двукратный олимпийский чемпион по плаванию принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«ВФП сообщает, что возьмет на себя защиту интересов двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в деле, открытом дисциплинарной комиссией FINA», – сообщили в .

FINA открыла дисциплинарное дело против Рылова из-за посещения концерта-митинга «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» в «Лужниках»