ВФП возьмет на себя защиту интересов Рылова в деле, открытом дисциплинарной комиссией FINA из-за его участия в концерте-митинге в «Лужниках»

Теги плавание сборная России ВФП FINA Политика Евгений Рылов Водные виды

Всероссийская федерация плавания (ВФП) возьмет на себя защиту интересов Евгения Рылова в деле, открытом дисциплинарной комиссией Международной федерации плавания (FINA).

18 марта двукратный олимпийский чемпион по плаванию принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«ВФП сообщает, что возьмет на себя защиту интересов двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в деле, открытом дисциплинарной комиссией FINA», – сообщили в ВФП.

FINA открыла дисциплинарное дело против Рылова из-за посещения концерта-митинга «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» в «Лужниках»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные