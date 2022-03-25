Депутат Милонов: «Надеюсь, турецкая пловчиха будет наказана, возможно, помещена в тюрьму, и пусть оттуда выкладывает свои истории»

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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал турецкую пловчиху Викторию Зейнеп Гюнеш, которая ранее опубликовала в соцсетях фото, где кто-то стоит на российском флаге, расстеленном на полу. 

«Не думаю, что Эрдоган будет поощрять тех, кто будет пытаться создать новый конфликт между Россией и Турцией. Это не тот повод, по которому Эрдоган захочет ссориться с Российской Федерацией.

Надеюсь, что эта пловчиха будет наказана, возможно, помещена в тюрьму, и пусть оттуда уже выкладывает свои истории.

Мне кажется, что эта турецкая пловчиха с не очень хорошим происхождением вряд ли где-то пересечется с нашими спортсменами на международных соревнованиях, потому что она, видимо, полупрофессионал.

Я очень рассчитываю, что будет соответствующее обращение к турецким властям, что гражданин Турции так неподобающе себя ведет», – сказал Милонов.

Турецкая пловчиха Гюнеш опубликовала фото, где кто-то стоит на российском флаге. Гринев и Колесников попросили FINA вмешаться

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