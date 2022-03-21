Федерация плавания Норвегии может бойкотировать ЧМ-2022 по водным видам спорта в случае допуска россиян и белорусов

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная Норвегии Политика сборная Беларуси Водные виды

Норвежская федерация плавания может бойкотировать чемпионат мира по водным видам спорта 2022 года, если Международная федерация плавания (FINA) допустит до участия российских и белорусских спортсменов.

Об этом заявил глава Норвежской федерации плавания Като Братбакк.

«Это обсуждалось на заседании нашего правления 10 марта. Мы находимся в процессе разработки совместной декларации северных стран», – сказал Братбакк.

Ранее о планируемом бойкоте в случае допуска российских и белорусских спортсменов объявила Швейцария. 

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.    

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные