Федерация плавания Норвегии может бойкотировать ЧМ-2022 по водным видам спорта в случае допуска россиян и белорусов

Норвежская федерация плавания может бойкотировать чемпионат мира по водным видам спорта 2022 года, если Международная федерация плавания (FINA) допустит до участия российских и белорусских спортсменов.

Об этом заявил глава Норвежской федерации плавания Като Братбакк.

«Это обсуждалось на заседании нашего правления 10 марта. Мы находимся в процессе разработки совместной декларации северных стран», – сказал Братбакк.

Ранее о планируемом бойкоте в случае допуска российских и белорусских спортсменов объявила Швейцария.

мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.