Международная федерация плавания разрешила сборным России и Беларуси выступать в нейтральном статусе

Международная федерация плавания (FINA) разрешила российским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе.

Такое же решение принято в отношении сборной Беларуси. Предполагается, что команды не смогут выступать под национальными флагами, также не будут звучать гимны обеих стран.

FINA сообщает, что о дальнейших решениях объявит по мере необходимости.

Ранее FINE отменила юниорский чемпионат мира в России, который должен был пройти в августе.

Мы остались почти без всех международных соревнований. Очень длинный – и растущий – список