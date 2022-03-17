Швейцария будет бойкотировать чемпионат мира-2022 по водным видам спорта, если на турнир допустят россиян и белорусов

Федерация плавания Швейцарии планирует бойкотировать чемпионат мира-2022, если российским и белорусским спортсменам будет разрешено участвовать в соревнованиях.

Сейчас Международная федерация плавания ( ) позволяет россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе.

«В сложившихся обстоятельствах мы считаем, что безопасность и справедливость применительно к спортсменам, которые выступят на чемпионате мира, не могут быть обеспечены при условии участия спортсменов из России или Беларуси», – говорится в швейцарской федерации.

мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.