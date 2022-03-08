Международная федерация плавания подтвердила допуск россиян к соревнованиям. Отстранение возможно, если их участие поставит под угрозу проведение турниров

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Международная федерация плавания (FINA) подтвердила, что допустит спортсменов из сборных России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе.

Вместе с тем бюро FINA опубликовало новый устав, согласно которому организация будет дополнительно принимать решение об отстранении кого-либо из атлетов перед каждым стартом. К такой санкции FINA может прибегнуть, если участие спортсменов будет ставить под угрозу проведение соревнований.

«Бюро FINA по-прежнему выступает против полного запрета на участие спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси, сохраняя свою позицию, согласно которой они должны участвовать в мероприятиях FINA только в нейтральном статусе.

Однако бюро FINA признало, что опасения за безопасность участников и целесообразность соревнований в некоторых случаях могут оправдывать отстранение спортсменов или команд в некоторых ситуациях», – сообщили в международной федерации.

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