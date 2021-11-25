Чемпионат мира на короткой воде-2021. Колесников, Самусенко, Годун и Чимрова поборются за медали

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Сегодня в Абу-Даби на чемпионате мира по плаванию на короткой воде будет разыграно 8 комплектов наград.

Плавание

Чемпионат мира на короткой воде-2021

Абу-Даби, ОАЭ

Финалы

Начало заплывов – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена»

Женщины

4х50 м, комплекс

Сборная России квалифицировалась в финал

200 м, баттерфляй

Российские участницы: Светлана Чимрова, Анастасия Маркова

50 м, брасс

Российская участница: Ника Годун

100 м, спина

Россиянки в финал не прошли

Мужчины

100 м, спина

Российские участники: Климент Колесников, Павел Самусенко

100 м, брасс

Россияне в финал не прошли

200 м, вольный стиль

Российский участник: Александр Щеголев

Микст

4х50 м, вольный стиль

Сборная России квалифицировалась в финал

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