Чемпионат мира на короткой воде-2021. Колесников, Самусенко, Годун и Чимрова поборются за медали

Сегодня в Абу-Даби на чемпионате мира по плаванию на короткой воде будет разыграно 8 комплектов наград.
Плавание
Чемпионат мира на короткой воде-2021
Абу-Даби, ОАЭ
Финалы
Начало заплывов – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена»
Женщины
4х50 м, комплекс
Сборная России квалифицировалась в финал
200 м, баттерфляй
Российские участницы: Светлана Чимрова, Анастасия Маркова
50 м, брасс
Российская участница: Ника Годун
100 м, спина
Россиянки в финал не прошли
Мужчины
100 м, спина
Российские участники: Климент Колесников, Павел Самусенко
100 м, брасс
Россияне в финал не прошли
200 м, вольный стиль
Российский участник: Александр Щеголев
Микст
4х50 м, вольный стиль
Сборная России квалифицировалась в финал