Паралимпиада-2020, 27 августа, все медали дня: у России награды в плавании, дзюдо и фехтовании

Сегодня на летней Паралимпиаде-2020 в Токио проходит третий медальный день. У сборной России награды в фехтовании, плавании и дзюдо.

Паралимпийские игры-2020 в Токио

27 августа

Все медали России

Плавание

200 м, вольный стиль, женщины, S14

1. Валерия Шабалина (Россия)

2. Бетани Ферт (Великобритания)

3. Джессика-Джейн Эпплгейт (Великобритания)

200 м, вольный стиль, мужчины, S14

1. Рис Данн (Великобритания)

2. Габриэль Бандейра (Бразилия)

3. Вячеслав Емельянцев (Россия)

100 м, спина, женщины, S13

1. Ханна Расселл (Великобритания)

2. Дарья Пикалова (Россия)

3. Мария Гомес (Бразилия)

Дзюдо, спорт слепых

Женщины

До 48 кг

1. Шахана Гаджиева (Азербайджан)

2. Сандрин Мартине (Франция)

3. Виктория Потапова (Россия)

3. Юлия Иваницкая (Украина)

До 52 кг

1. Шерин Абделлауи (Алжир)

2. Присцилла Ганье (Канада)

3. Алеся Степанюк (Россия)

3. Наталья Николайчук (Украина)

Фехтование на колясках

Шпага, мужчины, команда

1. Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов (Россия)

2. Китай

3. Великобритания

Шпага, женщины, команда

3. Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя (Россия)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.