НФЛ перед Супербоулом уберет с игрового поля надпись «конец расизму». Матч посетит Трамп

НФЛ перед Супербоулом уберет с игрового поля надпись «конец расизму».

Как пишет NBC News, объявление об этом было сделано в тот же день, когда представитель Белого дома сообщил о планах президента США Дональда Трампа присутствовать на матче.

Теперь на зачетную зону поля вместо фразы «конец расизму», которая появлялась на аренах Супербоулов с февраля 2021 года, будут нанесены слова «выбирайте любовь».

Супербоул пройдет в ночь с 9 на 10 февраля в Новом Орлеане. Звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) разыграют «Филадельфия» и «Канзас-Сити».

Заходят как-то на стадион Махоумс, Трамп и Кендрик Ламар. Гид по Супербоулу