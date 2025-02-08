НФЛ перед Супербоулом уберет с игрового поля надпись «конец расизму». Матч посетит Трамп
НФЛ перед Супербоулом уберет с игрового поля надпись «конец расизму».
Как пишет NBC News, объявление об этом было сделано в тот же день, когда представитель Белого дома сообщил о планах президента США Дональда Трампа присутствовать на матче.
Теперь на зачетную зону поля вместо фразы «конец расизму», которая появлялась на аренах Супербоулов с февраля 2021 года, будут нанесены слова «выбирайте любовь».
Супербоул пройдет в ночь с 9 на 10 февраля в Новом Орлеане. Звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) разыграют «Филадельфия» и «Канзас-Сити».
Заходят как-то на стадион Махоумс, Трамп и Кендрик Ламар. Гид по Супербоулу
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NBC News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем