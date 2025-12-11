НФЛ проведет матчи регулярного сезона в Мюнхене в 2026 и 2028 годах

НФЛ объявила о возвращении в Мюнхен в 2026 и 2028 годах в рамках долгосрочного партнерства с городом и футбольным клубом «Бавария». Матчи пройдут на стадионе «Альянц Арена», который ранее принимал игры регулярного сезона в 2022 и 2024 годах. Германия остается ключевым международным рынком лиги с более чем 20 миллионами болельщиков.

Лига также продолжит совместные программы с городом по развитию флаг-футбола. Формат без контакта будет представлен на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, а программа NFL Flag в Германии с 2020 года охватила более 40 тысяч молодых спортсменов.

Представители мюнхенской администрации и стадиона отметили значимость сотрудничества с НФЛ и рост интереса к американскому футболу в регионе. Руководство лиги подчеркнуло стратегическое значение Германии и намерение развивать присутствие в стране круглый год.

Кроме матчей в Мюнхене, НФЛ проведет международные игры сезона-2026 в Мельбурне, Рио-де-Жанейро и Лондоне.