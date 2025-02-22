НФЛ. 16-я неделя. «Сиэтл» встретится с «Лос-Анджелес Рэмс», «Вашингтон» против «Филадельфии», другие матчи
С 19 по 23 декабря пройдут матчи 16-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
16-я неделя
19 декабря
Сиэтл – Лос-Анджелес Рэмс – 4.15
21 декабря
Вашингтон – Филадельфия – 1.00
Даллас – Лос-Анджелес Чарджерс – 21.00
Майами – Цинциннати – 21.00
Нью-Йорк Джайентс – Миннесота – 21.00
Нью-Орлеан – Нью-Йорк Джетс – 21.00
Теннесси – Канзас-Сити – 21.00
22 декабря
Денвер – Джексонвилл – 0.05
Балтимор – Нью-Ингленд – 4.20
23 декабря
Индианаполис – Сан-Франциско – 4.15
Восток АФК
Нью-Ингленд 11–3 (+106)
Баффало 10–4 (+87)
Майами 6–8 (–28)
Нью-Йорк Джетс 3–11 (–121)
Север АФК
Питтсбург 8–6 (+10)
Балтимор 7–7 (+15)
Цинциннати 4–10 (–123)
Кливленд 3–11 (–106)
Юг АФК
Джексонвилл 9–4 (+56)
Хьюстон 8–5 (+75)
Индианаполис 8–5 (+91)
Теннесси 2–11 (–156)
Запад АФК
Денвер 12–2 (+81)
Лос-Анджелес Чарджерс 10–4 (+31)
Канзас-Сити 6–8 (+60)
Лас-Вегас 2–12 (–167)
Восток НФК
Филадельфия 9–5 (+49)
Даллас 6–7–1 (–13)
Вашингтон 4–10 (–84)
Нью-Йорк Джайентс 2–12 (–96)
Север НФК
Чикаго 10–4 (+27)
Грин-Бэй 9–4–1 (+67)
Детройт 8–6 (+83)
Миннесота 6–8 (–18)
Юг НФК
Тампа-Бэй 7–7 (–27)
Каролина 7–7 (–53)
Атланта 5–9 (–60)
Нью-Орлеан 4–10 (–106)
Запад НФК
Лос-Анджелес Рэмс 11–3 (+159)
Сиэтл 11–3 (+163)
Сан-Франциско 10–4 (+51)
Аризона 3–11 (–86)