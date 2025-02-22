0

НФЛ. 16-я неделя. «Сиэтл» встретится с «Лос-Анджелес Рэмс», «Вашингтон» против «Филадельфии», другие матчи

Стартуют матчи 16-й недели Национальной футбольной лиги.

С 19 по 23 декабря пройдут матчи 16-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

16-я неделя

19 декабря

Сиэтл – Лос-Анджелес Рэмс – 4.15

21 декабря

Вашингтон – Филадельфия – 1.00

Чикаго – Грин-Бэй – 4.20

Даллас – Лос-Анджелес Чарджерс – 21.00

КаролинаТампа-Бэй – 21.00

Кливленд – Баффало – 21.00

Майами – Цинциннати – 21.00

Нью-Йорк Джайентс – Миннесота – 21.00

Нью-Орлеан – Нью-Йорк Джетс – 21.00

Теннесси – Канзас-Сити – 21.00

22 декабря

АризонаАтланта – 0.05

Денвер – Джексонвилл – 0.05

ДетройтПиттсбург – 0.25

Хьюстон – Лас-Вегас – 0.25

Балтимор – Нью-Ингленд – 4.20

23 декабря

ИндианаполисСан-Франциско – 4.15

Восток АФК

  1. Нью-Ингленд 11–3 (+106)

  2. Баффало 10–4 (+87)

  3. Майами 6–8 (–28)

  4. Нью-Йорк Джетс 3–11 (–121)

Север АФК

  1. Питтсбург 8–6 (+10)

  2. Балтимор 7–7 (+15)

  3. Цинциннати 4–10 (–123)

  4. Кливленд 3–11 (–106)

Юг АФК

  1. Джексонвилл 9–4 (+56)

  2. Хьюстон 8–5 (+75)

  3. Индианаполис 8–5 (+91)

  4. Теннесси 2–11 (–156)

Запад АФК

  1. Денвер 12–2 (+81)

  2. Лос-Анджелес Чарджерс 10–4 (+31)

  3. Канзас-Сити 6–8 (+60)

  4. Лас-Вегас 2–12 (–167)

Восток НФК

  1. Филадельфия 9–5 (+49)

  2. Даллас 6–7–1 (–13)

  3. Вашингтон 4–10 (–84)

  4. Нью-Йорк Джайентс 2–12 (–96)

Север НФК

  1. Чикаго 10–4 (+27)

  2. Грин-Бэй 9–4–1 (+67)

  3. Детройт 8–6 (+83)

  4. Миннесота 6–8 (–18)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 7–7 (–27)

  2. Каролина 7–7 (–53)

  3. Атланта 5–9 (–60)

  4. Нью-Орлеан 4–10 (–106)

Запад НФК

  1. Лос-Анджелес Рэмс 11–3 (+159)

  2. Сиэтл 11–3 (+163)

  3. Сан-Франциско 10–4 (+51)

  4. Аризона 3–11 (–86)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
