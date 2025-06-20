Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона

Джетт Уошингтон, лучший сейфти по версии ESPN в выпуске-2026, объявил о грядущем поступлении в университет Орегона. У защитника также были предложения о стипендии от университетов Алабамы и Южной Калифорнии.

Уошингтон (195 см, 95 кг) занимает 22-е место в общем рейтинге ESPN 300. Среди шести игроков топ-300, уже сделавших выбор в пользу «Орегона», выше него только пятизвездочный тайт-энд Кендре Харрисон (№11).

Племянник Кобе Брайанта входит в стартовый состав команды «Бишоп Гормен» уже третий год. В прошлом сезоне на позиции сейфти он отметился 38 захватами и 5 перехватами. Также в 2024 году помог школе выиграть второй подряд чемпионат штата Невада по баскетболу.