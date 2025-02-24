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Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»

Центр «Филадельфии» Джейсон Келси считает, что его брат, тайт-энд «Канзас-Сити» Трэвис Келси, уже принял для себя решение о будущем. Об этом он рассказал в подкасте The Steam Room.

«Думаю, в глубине души Трэвис уже знает, чего хочет. Мы похожи, но в то же время по-разному подходим к решениям. Я склонен к излишнему анализу, начинаю взвешивать все за и против. А у него все проще: либо ты хочешь играть, либо нет», — сказал Келси.

Официально Трэвис Келси пока не объявлял о своих планах. Если он решит остаться в лиге, то проведет 14-й сезон в НФЛ и в октябре ему исполнится 36 лет. В прошлом году Джейсон Келси завершил карьеру после 14 сезонов.

В регулярном чемпионате-2024 Келси сделал 97 приемов на 823 ярда и 3 тачдауна. Это его самый слабый результат по ярдам за полный сезон с 2014 года. В плей-офф он набрал 175 ярдов и сделал один тачдаун, но в Супербоуле LIX отметился лишь 4 приемами на 39 ярдов.

За карьеру Келси набрал 12 151 ярд, что делает его третьим тайт-эндом в истории лиги по этому показателю. Больше только у Тони Гонзалеса (15 127) и Джейсона Уиттена (13 046). Также он третий по количеству приемов (1 004) и пятый по тачдаунам (77) среди тайт-эндов.

«Канзас-Сити» дал Трэвису Келси время принять решение до 14 марта.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
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