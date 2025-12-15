0

У защитника «Грин-Бэй» Майки Парсонса подозрение на разрыв крестообразной связки

Эдж-рашер «Грин-Бэй Пэкерс» Майка Парсонс, по всей видимости, порвал переднюю крестообразную связку колена в матче против «Денвер Бронкос», сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт. Главный тренер Мэтт Лафлер после игры подтвердил серьезность повреждения, отметив, что «все выглядит плохо».

Парсонс получил бесконтактную травму в конце третьей четверти, когда шел на блиц и пытался захватить квотербека Бо Никса.

На момент его ухода с поля «Грин-Бэй» вел в счете, однако вскоре «Денвер» вышел вперед и удержал преимущество до конца встречи. До травмы Парсонс успел сделать два захвата, сбить одну передачу и спровоцировать фамбл.

В этом же матче травму грудной клетки получил ресивер Кристиан Уотсон. Поражение опустило «Пэкерс» на седьмое место в НФК, хотя клуб по-прежнему сохраняет высокие шансы на выход в плей-офф.

Парсонс перешел в «Грин-Бэй» перед сезоном в результате крупного обмена с «Даллас Каубойс». Перед матчем он лидировал в команде с 12,5 сэка и 26 ударами по квотербеку и был ключевой фигурой в защите «Пэкерс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Майка Парсонс
Грин-Бэй
травмы
НФЛ
