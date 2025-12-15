  • Спортс
  • Американский футбол
  • Новости
  • Филип Риверс — о поражении «Индианаполиса»: «Не имеет значения, становимся ли мы лучше, если не выигрываем, потому что через три недели все закончится»
0

Филип Риверс — о поражении «Индианаполиса»: «Не имеет значения, становимся ли мы лучше, если не выигрываем, потому что через три недели все закончится»

Квотербек «Индианаполис Колтс» Филип Риверс прокомментировал поражение от «Сиэтл Сихокс» (16:18) в своем первом матче после возвращения в НФЛ. 44-летний квотербек отметил, что рад снова выйти на поле, но итог встречи оставил разочарование.

«Я благодарен за возможность сыграть — это было круто. Но сейчас, конечно, есть разочарование. Речь не обо мне. У нас была команда, которая изо всех сил боролась за шанс остаться в гонке за плей-офф, так что мы все расстроены. Мы были близки [к положительному результату]. Если я буду здоров, то прибавлю в игре. Но есть один момент — нам нужно побеждать. Не имеет значения, становимся ли мы лучше, если не выигрываем, потому что через три недели все закончится», — сказал Риверс.

Риверс также рассказал о полученных ударах в матче, ставшим для него первым с 2020 года.

«Меня это никогда не пугало. Жена всегда говорит, что я сумасшедший, потому что в последние три-четыре года я не раз говорил: “Вот бы просто бросить пас и получить жесткий удар”. Она отвечает: “Это ненормально”. В моменте с неудачным снэпом было неприятно. Но остальные удары, наоборот, помогли втянуться в игру. Было удивительно, насколько все ощущалось естественно, стоило нам набрать ход», — сказал Риверс.

В матче против «Сиэтла» Риверс реализовал 18 из 27 передач на 120 ярдов, бросил тачдаун и допустил один перехват, который произошел на последней попытке паса. Он провел на поле весь матч, несмотря на минимальное время на подготовку и подписание контракта всего за несколько дней до игры.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoФилип Риверс
logoИндианаполис
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 15-я неделя. «Даллас» сыграл с «Миннесотой», «Канзас-Сити» встретился с «Лос-Анджелес Чарджерс», другие результаты
сегодня, 06:10
Филип Риверс — о возобновлении карьеры: «Шанс еще раз выйти на поле — это подарок»
11 декабря, 09:12
Главные новости
«Канзас-Сити» не вышел в плей-офф впервые с 2014 года
сегодня, 16:59
«Рэмс» и «Денвер» первыми вышли в плей-офф НФЛ
сегодня, 15:47
У защитника «Грин-Бэй» Майки Парсонса подозрение на разрыв крестообразной связки
сегодня, 13:41
Патрик Махоумс порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона
сегодня, 12:25
НФЛ. 15-я неделя. «Даллас» сыграл с «Миннесотой», «Канзас-Сити» встретился с «Лос-Анджелес Чарджерс», другие результаты
сегодня, 06:10
НФЛ проинвестирует создание профессиональной лиги по флаг-футболу
11 декабря, 17:48
Тренер «Мичигана» отправлен в отставку за «неуместные отношения с сотрудницей» и арестован по подозрению в нападении
11 декабря, 15:32
НФЛ проведет матчи регулярного сезона в Мюнхене в 2026 и 2028 годах
11 декабря, 13:24
Джош Аллен и Пука Накуа попали в число лучших игроков 14-го тура НФЛ
11 декабря, 11:20
Филип Риверс — о возобновлении карьеры: «Шанс еще раз выйти на поле — это подарок»
11 декабря, 09:12
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42