Филип Риверс — о поражении «Индианаполиса»: «Не имеет значения, становимся ли мы лучше, если не выигрываем, потому что через три недели все закончится»

Квотербек «Индианаполис Колтс» Филип Риверс прокомментировал поражение от «Сиэтл Сихокс» (16:18) в своем первом матче после возвращения в НФЛ. 44-летний квотербек отметил, что рад снова выйти на поле, но итог встречи оставил разочарование.

«Я благодарен за возможность сыграть — это было круто. Но сейчас, конечно, есть разочарование. Речь не обо мне. У нас была команда, которая изо всех сил боролась за шанс остаться в гонке за плей-офф, так что мы все расстроены. Мы были близки [к положительному результату]. Если я буду здоров, то прибавлю в игре. Но есть один момент — нам нужно побеждать. Не имеет значения, становимся ли мы лучше, если не выигрываем, потому что через три недели все закончится», — сказал Риверс.

Риверс также рассказал о полученных ударах в матче, ставшим для него первым с 2020 года.

«Меня это никогда не пугало. Жена всегда говорит, что я сумасшедший, потому что в последние три-четыре года я не раз говорил: “Вот бы просто бросить пас и получить жесткий удар”. Она отвечает: “Это ненормально”. В моменте с неудачным снэпом было неприятно. Но остальные удары, наоборот, помогли втянуться в игру. Было удивительно, насколько все ощущалось естественно, стоило нам набрать ход», — сказал Риверс.

В матче против «Сиэтла» Риверс реализовал 18 из 27 передач на 120 ярдов, бросил тачдаун и допустил один перехват, который произошел на последней попытке паса. Он провел на поле весь матч, несмотря на минимальное время на подготовку и подписание контракта всего за несколько дней до игры.