«Канзас-Сити» не вышел в плей-офф впервые с 2014 года

«Канзас-Сити Чифс» официально выбыли из борьбы за плей-офф после поражения от «Лос-Анджелес Чарджерс». На этом завершилась серия из 10 подряд выходов в матчи на вылет — вторая по продолжительности в истории НФЛ. Также «Чифс» на протяжении семи лет доходили минимум до финала конференции.

Окончательно «Чифс» потеряли шансы на плей-офф после собственного поражения и побед «Баффало Биллс», «Джексонвилл Джегуарс» и «Хьюстон Тексанс». Матч с «Чарджерс» завершился после перехвата Гарднера Миншью в концовке встречи. Квотербек вышел на поле после травмы Патрика Махоумса, у которого позже подтвердили разрыв передней крестообразной связки колена.

«Канзас-Сити» не пропускал плей-офф с сезона-2014. Неделей ранее прервалась серия из девяти подряд чемпионских титулов «Чифс» в дивизионе Запад АФК. Для Махоумса это первый сезон в карьере, в котором он не примет участия в плей-офф.