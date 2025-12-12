НФЛ. 15-я неделя. «Тампа-Бэй» сыграла с «Атлантой», «Канзас-Сити» против «Лос-Анджелес Чарджерс», другие матчи
С 12 по 15 декабря проходят матчи 15-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
15-я неделя
12 декабря
Тампа-Бэй – Атланта – 28:29 (7:0, 6:14, 7:0, 8:15)
Лидеры в нападении:
Пас: Бейкер Мейфилд (ТБ) — 19/34, 277 ярдов, 2 тд, 1 перехват; Кирк Казинс (АТЛ) — 30/44, 373 ярда, 3 тд
Вынос: Баки Ирвинг (ТБ) — 16 попыток, 60 ярдов; Бижан Робинсон (АТЛ) — 19 попыток, 93 ярда, 1 тд
Прием: Майк Эванс (ТБ) — 6 приемов, 132 ярда; Кайл Питтс (АТЛ) — 11 приемов, 166 ярдов, 3 тд
14 декабря
Джексонвилл – Нью-Йорк Джетс – 21.00
Канзас-Сити – Лос-Анджелес Чарджерс – 21.00
Нью-Ингленд – Баффало – 21.00
Нью-Йорк Джайентс – Вашингтон – 21.00
Филадельфия – Лас-Вегас – 21.00
Цинциннати – Балтимор – 21.00
15 декабря
Лос-Анджелес Рэмс – Детройт – 00.25
Нью-Орлеан – Каролина – 00.25
Сан-Франциско – Теннесси – 00.25
Сиэтл – Индианаполис – 00.25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Восток АФК
Нью-Ингленд 11–2 (+110)
Баффало 9–4 (+83)
Майами 6–7 (–15)
Нью-Йорк Джетс 3–10 (–93)
Север АФК
Питтсбург 7–6 (–3)
Балтимор 6–7 (–9)
Цинциннати 4–9 (–99)
Кливленд 3–10 (–78)
Юг АФК
Джексонвилл 9–4 (+56)
Хьюстон 8–5 (+75)
Индианаполис 8–5 (+91)
Теннесси 2–11 (–156)
Запад АФК
Денвер 11–2 (+73)
Лос-Анджелес Чарджерс 9–4 (+28)
Канзас-Сити 6–7 (+63)
Лас-Вегас 2–11 (–136)
Восток НФК
Филадельфия 8–5 (+18)
Даллас 6–6–1 (–5)
Вашингтон 3–10 (–92)
Нью-Йорк Джайентс 2–11 (–88)
Север НФК
Юг НФК
Тампа-Бэй 7–6 (–26)
Каролина 7–6 (–50)
Атланта 4–9 (–61)
Нью-Орлеан 3–10 (–109)
Запад НФК
Лос-Анджелес Рэмс 10–3 (+152)
Сиэтл 10–3 (+161)
Сан-Франциско 9–4 (+38)
Аризона 3–10 (–66)