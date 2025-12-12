10

НФЛ. 15-я неделя. «Тампа-Бэй» сыграла с «Атлантой», «Канзас-Сити» против «Лос-Анджелес Чарджерс», другие матчи

«Тампа-Бэй» сыграла с «Атлантой» в матче 15-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

С 12 по 15 декабря проходят матчи 15-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

15-я неделя

12 декабря

Тампа-БэйАтланта – 28:29 (7:0, 6:14, 7:0, 8:15)

Лидеры в нападении:

  • Пас: Бейкер Мейфилд (ТБ) — 19/34, 277 ярдов, 2 тд, 1 перехват; Кирк Казинс (АТЛ) — 30/44, 373 ярда, 3 тд

  • Вынос: Баки Ирвинг (ТБ) — 16 попыток, 60 ярдов; Бижан Робинсон (АТЛ) — 19 попыток, 93 ярда, 1 тд

  • Прием: Майк Эванс (ТБ) — 6 приемов, 132 ярда; Кайл Питтс (АТЛ) — 11 приемов, 166 ярдов, 3 тд

14 декабря

Джексонвилл – Нью-Йорк Джетс – 21.00

Канзас-СитиЛос-Анджелес Чарджерс – 21.00

Нью-ИнглендБаффало – 21.00

Нью-Йорк ДжайентсВашингтон – 21.00

ФиладельфияЛас-Вегас – 21.00

ХьюстонАризона – 21.00

ЦинциннатиБалтимор – 21.00

ЧикагоКливленд – 21.00

15 декабря

ДенверГрин-Бэй – 00.25

Лос-Анджелес РэмсДетройт – 00.25

Нью-ОрлеанКаролина – 00.25

Сан-ФранцискоТеннесси – 00.25

Сиэтл – Индианаполис – 00.25

ДалласМиннесота – 04.20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Восток АФК

  1. Нью-Ингленд 11–2 (+110)

  2. Баффало 9–4 (+83)

  3. Майами 6–7 (–15)

  4. Нью-Йорк Джетс 3–10 (–93)

Север АФК

  1. Питтсбург 7–6 (–3)

  2. Балтимор 6–7 (–9)

  3. Цинциннати 4–9 (–99)

  4. Кливленд 3–10 (–78)

Юг АФК

  1. Джексонвилл 9–4 (+56)

  2. Хьюстон 8–5 (+75)

  3. Индианаполис 8–5 (+91)

  4. Теннесси 2–11 (–156)

Запад АФК

  1. Денвер 11–2 (+73)

  2. Лос-Анджелес Чарджерс 9–4 (+28)

  3. Канзас-Сити 6–7 (+63)

  4. Лас-Вегас 2–11 (–136)

Восток НФК

  1. Филадельфия 8–5 (+18)

  2. Даллас 6–6–1 (–5)

  3. Вашингтон 3–10 (–92)

  4. Нью-Йорк Джайентс 2–11 (–88)

Север НФК

  1. Грин-Бэй 9–3–1 (+75)

  2. Чикаго 9–4 (–1)

  3. Детройт 8–5 (+90)

  4. Миннесота 5–8 (–26)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 7–6 (–26)

  2. Каролина 7–6 (–50)

  3. Атланта 4–9 (–61)

  4. Нью-Орлеан 3–10 (–109)

Запад НФК

  1. Лос-Анджелес Рэмс 10–3 (+152)

  2. Сиэтл 10–3 (+161)

  3. Сан-Франциско 9–4 (+38)

  4. Аризона 3–10 (–66)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoНью-Йорк Джетс
logoТеннесси
logoИндианаполис
logoДаллас
logoАризона
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoЛос-Анджелес Рэмс
logoЛас-Вегас
logoАтланта
logoНью-Орлеан
logoНФЛ
logoЦинциннати
logoГрин-Бэй
logoХьюстон
logoНью-Йорк Джайентс
logoКливленд
logoБалтимор
logoМиннесота
logoНью-Ингленд
logoСан-Франциско
logoЧикаго
logoФиладельфия
logoДетройт
logoВашингтон
logoЛос-Анджелес Чарджерс
результаты
logoСиэтл
logoДенвер
logoКанзас-Сити
logoДжексонвилл
logoБаффало
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 14-я неделя. «Лос-Анджелес Чарджерс» сыграл с «Филадельфией», другие результаты
9 декабря, 05:48
Гроза на Юге АФК, проверка веры в «Чикаго» и 39-я встреча Томлина с Харбо. Что смотреть в 14-м туре НФЛ
7 декабря, 11:54
НФЛ. 13-я неделя. «Питтсбург» сыграл с «Баффало», «Нью-Ингленд» – с «Джайентс» и другие результаты
2 декабря, 06:09
Главные новости
НФЛ проинвестирует создание профессиональной лиги по флаг-футболу
11 декабря, 17:48
Тренер «Мичигана» отправлен в отставку за «неуместные отношения с сотрудницей» и арестован по подозрению в нападении
11 декабря, 15:32
НФЛ проведет матчи регулярного сезона в Мюнхене в 2026 и 2028 годах
11 декабря, 13:24
Джош Аллен и Пука Накуа попали в число лучших игроков 14-го тура НФЛ
11 декабря, 11:20
Филип Риверс — о возобновлении карьеры: «Шанс еще раз выйти на поле — это подарок»
11 декабря, 09:12
Риверс подписал контракт с «Индианаполисом». Он может занять третье место в списке самых возрастных квотербеков в истории НФЛ
10 декабря, 20:11
Экс-защитник «Чарджерс» Квентин Джаммер признался, что выходил на поле в состоянии алкогольного опьянения
10 декабря, 18:50
«Канзас-Сити» может лишиться шансов на плей-офф уже в воскресенье
10 декабря, 17:46
Защитник «Цинциннати» Трей Хендриксон пропустит остаток сезона после операции
9 декабря, 18:44
«Тампа-Бэй» подписала защитника Джейсона Пьерр-Пола. Последний раз он выходил на поле в 2023 году
9 декабря, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42