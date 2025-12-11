Тренер «Мичигана» отправлен в отставку за «неуместные отношения с сотрудницей» и арестован по подозрению в нападении

Бывший главный тренер «Мичиган Вулверинс» Шеррон Мур оказался в окружной тюрьме как подозреваемый в предполагаемом нападении — спустя несколько часов после увольнения из университета. Университет Мичигана сообщил, что расследование подтвердило «неуместные отношения с сотрудницей».

По данным полиции, Мур был задержан в городе Салин и передан полицейскому управлению «для расследования возможных обвинений». Полиция Питтсфилда заявила, что выезжала на вызов, связанный с предполагаемым нападением, и задержала подозреваемого.

В заявлении полиции указано, что подозреваемый помещен в окружную тюрьму до рассмотрения материалов окружной прокуратурой. Следствие продолжается, и дополнительная информация не раскрывается. Имя задержанного в официальном релизе не сообщалось.

Университет Мичигана объявил о его немедленном увольнении «по статье» после внутреннего расследования. Муру 39 лет, он возглавлял команду два сезона, а ранее работал там же координатором нападения.