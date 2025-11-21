Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
Раннинбек «Грин-Бэй Пэкерс» Джош Джейкобс получил травму колена в матче против «Нью-Йорк Джайентс», который прошел на стадионе «Метлайф».
В четверг он рассказал журналистам, что думает о состоянии газона в Нью-Джерси.
«Определенно худший. Всегда был худшим. Если еще раз буду там играть, даже не стану об этом говорить, потому что всю неделю говорил, какой он плохой, и это мне аукнулось», — сказал Джейкобс.
Джейкобс может пропустить ближайший матч против «Миннесота Вайкингс».
Газон на стадионе «Метлайф» используется в играх сразу двух клубов — «Джайентс» и «Джетс». При подготовке к чемпионату мира по футболу 2026 года стадион временно перейдет на натуральное покрытие.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости