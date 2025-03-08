Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году

Ресивер Майкл Гэллап планирует вернуться в НФЛ, сообщает NFL Media со ссылкой на его агента.

Гэллап, которому недавно исполнилось 29 лет, объявил о завершении карьеры перед стартом тренировочного лагеря в 2024 году. Это произошло менее чем через два месяца после подписания однолетнего контракта с «Лас-Вегас Рейдерс». До этого он был отчислен «Далласом».

Выбранный в третьем раунде драфта-2018, Гэллап во втором сезоне в «Каубойс» набрал более 1 100 ярдов на приеме. В 2021 году он получил разрыв крестообразной связки на 17-й неделе, но несмотря на это, следующим летом подписал с клубом пятилетний контракт на 62,5 миллиона долларов. Однако после травмы его продуктивность снизилась.

Гэллап пополнит список ресиверов, доступных на рынке свободных агентов, куда входят Давантей Адамс, Стефон Диггс, Кинан Аллен, Амари Купер, Деандре Хопкинс и Крис Годвин.