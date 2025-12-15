Патрик Махоумс порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона

МРТ подтвердила разрыв передней крестообразной связки левого колена у квотербека «Канзас-Сити Чифс» Патрика Махоумса. Травму он получил в матче против «Лос-Анджелес Чарджерс».

«Не знаю, почему это должно было случиться. И, если честно, это больно. Но сейчас остается только верить в Бога и работать каждый день. Спасибо нашим болельщикам за поддержку и за все молитвы. Я вернусь сильнее, чем когда-либо», — написал Махоумс в соцсети X.

В последние недели квотербек уже испытывал проблемы с коленом и в матче с «Чарджерс» находился под постоянным давлением. За игру он попал под сэк пять раз, а защита соперника оказывала давление в 48,6% пасовых розыгрышей, согласно данным Next Gen Stats.

Поражение также официально лишило «Чифс» шансов на выход в плей-офф — впервые за восемь сезонов, в которых Махоумс был игроком стартового состава, и впервые для клуба с 2014 года. В заключительном драйве его заменил Гарднер Миншью, который завершил матч перехватом.