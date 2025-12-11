НФЛ проинвестирует создание профессиональной лиги по флаг-футболу

Клубы НФЛ на заседании одобрили финансовую поддержку запуска профессиональной лиги по флаг-футболу. Решение позволяет инвестиционной структуре лиги 32 Equity заключить соглашение с партнерами и вложить до $32 млн в создание новой лиги. В НФЛ отметили, что это часть долгосрочной стратегии по развитию флаг-футбола.

«Сегодняшнее голосование — важный шаг к тому, чтобы сделать флаг-футбол ведущим мировым видом спорта. Мы создаем инфраструктуру, которая позволит спортсменам продвигаться от юношеских программ до профессионального уровня», — сказал Трой Винсент, вице-президент НФЛ по футбольным операциям.

Флаг-футбол — один из наиболее динамично растущих видов спорта, насчитывающий около 20 млн игроков по всему миру. Он дебютирует на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Флаг-футбол предлагается в учебных программах старших школ уже в 38 штатах, и число колледжей, развивающих этот вид спорта, продолжает быстро увеличиваться.