«Рэмс» и «Денвер» первыми вышли в плей-офф НФЛ

«Лос-Анджелес Рэмс» стали первой командой НФЛ, обеспечившей себе место в плей-офф. Победа над «Детройт Лайонс» (41:34) стала для клуба 11-й в регулярном сезоне и позволила за три тура до его окончания оформить выход в матчи на вылет в третий раз подряд и в седьмой раз за девять лет при тренере Шоне Маквее.

«Рэмс» также занимают первый посев в НФК. Для квотербека Мэттью Стаффорда это четвертый выход в плей-офф с «Лос-Анджелесом», что больше, чем за всю его предыдущую карьеру в «Детройт Лайонс».

В АФК первой командой, оформившей путевку в плей-офф, стали «Денвер Бронкос». Победа над «Грин-Бэй Пэкерс» (34:26) стала 12-й в сезоне (лучший показатель с чемпионского сезона–2015). «Денвер» выиграл 11 матчей подряд после поражения от «Лос-Анджелес Чарджерс» в сентябре.

Для главного тренера Шона Пейтона это второй подряд выход в плей-офф с «Бронкос», а Бо Никс стал первым квотербеком клуба со времен Пейтона Мэннинга, который вывел команду в матчи на вылет два сезона подряд. «Денвер» продолжает борьбу за первый посев в АФК.