1

«Рэмс» и «Денвер» первыми вышли в плей-офф НФЛ

«Лос-Анджелес Рэмс» стали первой командой НФЛ, обеспечившей себе место в плей-офф. Победа над «Детройт Лайонс» (41:34) стала для клуба 11-й в регулярном сезоне и позволила за три тура до его окончания оформить выход в матчи на вылет в третий раз подряд и в седьмой раз за девять лет при тренере Шоне Маквее.

«Рэмс» также занимают первый посев в НФК. Для квотербека Мэттью Стаффорда это четвертый выход в плей-офф с «Лос-Анджелесом», что больше, чем за всю его предыдущую карьеру в «Детройт Лайонс».

В АФК первой командой, оформившей путевку в плей-офф, стали «Денвер Бронкос». Победа над «Грин-Бэй Пэкерс» (34:26) стала 12-й в сезоне (лучший показатель с чемпионского сезона–2015). «Денвер» выиграл 11 матчей подряд после поражения от «Лос-Анджелес Чарджерс» в сентябре.

Для главного тренера Шона Пейтона это второй подряд выход в плей-офф с «Бронкос», а Бо Никс стал первым квотербеком клуба со времен Пейтона Мэннинга, который вывел команду в матчи на вылет два сезона подряд. «Денвер» продолжает борьбу за первый посев в АФК.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoШон Пэйтон
logoШон Маквей
logoДенвер
logoНФЛ
logoМэттью Стэффорд
logoЛос-Анджелес Рэмс
logoБо Никс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 15-я неделя. «Майами» сыграл с «Питтсбургом», другие результаты
вчера, 06:02
Джош Аллен и Пука Накуа попали в число лучших игроков 14-го тура НФЛ
11 декабря, 11:20
Главные новости
НФЛ. 15-я неделя. «Майами» сыграл с «Питтсбургом», другие результаты
вчера, 06:02
Филип Риверс — о поражении «Индианаполиса»: «Не имеет значения, становимся ли мы лучше, если не выигрываем, потому что через три недели все закончится»
15 декабря, 18:04
«Канзас-Сити» не вышел в плей-офф впервые с 2014 года
15 декабря, 16:59
У защитника «Грин-Бэй» Майки Парсонса подозрение на разрыв крестообразной связки
15 декабря, 13:41
Патрик Махоумс порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона
15 декабря, 12:25
НФЛ проинвестирует создание профессиональной лиги по флаг-футболу
11 декабря, 17:48
Тренер «Мичигана» отправлен в отставку за «неуместные отношения с сотрудницей» и арестован по подозрению в нападении
11 декабря, 15:32
НФЛ проведет матчи регулярного сезона в Мюнхене в 2026 и 2028 годах
11 декабря, 13:24
Джош Аллен и Пука Накуа попали в число лучших игроков 14-го тура НФЛ
11 декабря, 11:20
Филип Риверс — о возобновлении карьеры: «Шанс еще раз выйти на поле — это подарок»
11 декабря, 09:12
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42