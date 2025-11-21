Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой

Ресивер «Даллас Каубойс» Сиди Лэмб сообщил, что он и Джордж Пикенс были оставлены на скамейке запасных во время первого драйва в матче с «Лас-Вегас Рейдерс» из-за слишком позднего возвращения из казино.

По словам Лэмба, они с Пикенсом провели вечер в казино Red Rock: поужинали и выпили накануне игры.

Оба игрока вышли на поле со второго владения «Далласа» и отметились тачдаунами. Пикенс повторил личный рекорд по приемам за матч (9) и набрал 144 ярда. Для него это третий матч на 100+ ярдов в дебютном сезоне после обмена из «Питтсбург Стилерс».

Лэмб отдельно подчеркнул, что решил объяснить ситуацию, чтобы опровергнуть слухи в соцсетях о том, что его якобы видели в казино в неадекватном состоянии.