0

Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой

Ресивер «Даллас Каубойс» Сиди Лэмб сообщил, что он и Джордж Пикенс были оставлены на скамейке запасных во время первого драйва в матче с «Лас-Вегас Рейдерс» из-за слишком позднего возвращения из казино.

По словам Лэмба, они с Пикенсом провели вечер в казино Red Rock: поужинали и выпили накануне игры.

Оба игрока вышли на поле со второго владения «Далласа» и отметились тачдаунами. Пикенс повторил личный рекорд по приемам за матч (9) и набрал 144 ярда. Для него это третий матч на 100+ ярдов в дебютном сезоне после обмена из «Питтсбург Стилерс».

Лэмб отдельно подчеркнул, что решил объяснить ситуацию, чтобы опровергнуть слухи в соцсетях о том, что его якобы видели в казино в неадекватном состоянии.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoДаллас
Джордж Пикенс
logoЛас-Вегас
logoНФЛ
logoСиди Лэмб
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 11-я неделя. «Аризона» сыграла с «Сан-Франциско», «Лас-Вегас» встретился с «Далласом» и другие результаты
18 ноября, 05:40
Защитник «Далласа» Маршон Ниленд скончался в возрасте 24 лет
6 ноября, 15:19
Главные новости
НФЛ. 12-я неделя. «Хьюстон» сыграл с «Баффало», «Чикаго» встретился с «Питтсбургом» и другие матчи
вчера, 21:17
«Северная Каролина» под руководством Билла Беличика гарантировала себе отрицательный баланс побед и поражений по итогам сезона
вчера, 16:15
Арч Мэннинг в одном матче заработал тачдауны на пасе, выносе и приеме
вчера, 14:11
Университет Вайоминга вывел из обращения номер квотербека «Баффало» Джоша Аллена
вчера, 11:53
Футболист-студент в США напал на двоих одноклубников с ножом за несколько часов до матча. Игру не стали переносить
вчера, 09:46
«Лос-Анджелес Рэмс» продлили контракт с лайнбекером Нейтом Лэндменом
вчера, 07:43
Трэвис Келси примет решение о продолжении карьеры сразу по окончании сезона
22 ноября, 19:32
«Сан-Франциско» аннулировал гарантии по контракту Брэндона Айюка на 2026 год
22 ноября, 17:19
Джексон Дарт пропустит матч с «Детройтом». В старте «Джайентс» вновь выйдет Джеймис Уинстон
22 ноября, 16:08
Рефери матча «Хьюстон» — «Баффало» получил травму и покинул поле до окончания игры
21 ноября, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября, 16:24
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
22 февраля, 08:22