Мамиашвили о том, что трех российских борцов удерживали в аэропорту Загреба: «Это просто скотское отношение, демонстрация позиции»
Мамиашвили заявил о скотском отношении к борцам, которых удерживали в аэропорту.
Ранее тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Махмуд Магомедов сообщил, что Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова более 5 часов удерживают в аэропорту Загреба.
«Я в курсе, что над ребятами просто издеваются, держат их в аэропорту. До сих пор держат (сейчас спортсменов уже впустили в Хорватию – Спортс’‘). Это просто скотское отношение. Учитывая, что у всех есть визы, паспорта.
Руководство хорватской федерации тоже понимает все. Это просто демонстрация позиции», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
13 сентября в Загребе стартует чемпионат мира по спортивной борьбе.
