  Борец Сефершаев о недопуске на ЧМ в Хорватии: «Ни на кого зла не держу. Во мне увидели какую-то угрозу – не хочу, чтобы это когда-нибудь повторилось»
Борец Сефершаев о недопуске на ЧМ в Хорватии: «Ни на кого зла не держу. Во мне увидели какую-то угрозу – не хочу, чтобы это когда-нибудь повторилось»

Борец Эмин Сефершаев заявил, что ни на кого не держит зла после недопуска на ЧМ.

Незадолго до чемпионата мира, который стартовал в Загребе 13 сентября, Хорватия отозвала у российского спортсмена визу. Позже ТАСС сообщил, что Сефершаева доставили из гостиницы в полицейский участок, где он провел около 7 часов.

«Несмотря на эту ситуацию, я ни на кого зла не держу. Такие моменты в жизни бывают, может, это испытание сделает меня только сильнее. Я уже был в Хорватии – в Загребе – на турнире, и этот город мне понравился – люди очень приветливые, доброжелательные. Хотел бы туда вернуться и поучаствовать в соревнованиях. Никакой ненависти после этого нет, так случилось. Во мне увидели какую-то угрозу. Не хочу, чтобы это когда-нибудь повторилось в моей жизни.

Я усердно тренировался. Большое спасибо Михаилу Геразиевичу (Мамиашвили, президенту Федерации спортивной борьбы России – Спортс’’) и всем причастным за помощь в этой ситуации, за то, что я избежал депортации и меня вывезли из страны. Когда меня забрали, я был в участке полиции более семи часов, потом меня отвезли на пограничный контроль, там еще продержали час-два, проверяли, потом надели наручники и отвезли на границу. И все это время Михаил Геразиевич и наши представители были рядом.

У меня нет слов после всего этого. Но я принимаю эту ситуацию как воин, как мужчина. Я хотел принести золото своей стране. Говорят, спорт вне политики. Но это не так, как видите. Они знают, что мы сильные, что мы лидеры.

А еще хочу передать привет Абдулрашиду Садулаеву (который ранее не получил визу для въезда в Хорватию – Спортс’’). Теперь я еще больше его понимаю. Ничего, будем еще сильнее. Будем доказывать, что наша страна является самой сильной в мире, и они все это понимают», – сказал двукратный призер чемпионатов мира по греко-римской борьбе Сефершаев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Чемпионат мира по борьбе
происшествия
Политика
греко-римская борьба
Эмин Сефершаев
