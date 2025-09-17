Песков об инциденте с борцом Сефершаевым в Хорватии: «Если он обращался к посольству, то наши коллеги наверняка обеспечивают защиту его интереса, насколько это возможно»
Дмитрий Песков высказался об инциденте с российским борцом в Хорватии.
13 сентября в Загребе стартовал чемпионат мира, но незадолго до соревнований Хорватия отозвала визу у россиянина Эмина Сефершаева. Позже ТАСС сообщил, что спортсмен провел около 7 часов в полицейском участке и теперь готовится к вылету в Россию.
В Кремле заявили, что на данный момент не знают о ситуации.
«Нет, нам ничего не известно, здесь я ничего не могу сказать. Если он (Сефершаев) обращался к посольству, то наверняка по дипломатическим каналам наши коллеги обеспечивают защиту его интереса, насколько это возможно», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сефершаеву 27 лет, он двукратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
