Песков об инциденте с борцом Сефершаевым в Хорватии: «Если он обращался к посольству, то наши коллеги наверняка обеспечивают защиту его интереса, насколько это возможно»

Дмитрий Песков высказался об инциденте с российским борцом в Хорватии.

13 сентября в Загребе стартовал чемпионат мира, но незадолго до соревнований Хорватия отозвала визу у россиянина Эмина Сефершаева. Позже ТАСС сообщил, что спортсмен провел около 7 часов в полицейском участке и теперь готовится к вылету в Россию.

В Кремле заявили, что на данный момент не знают о ситуации.

«Нет, нам ничего не известно, здесь я ничего не могу сказать. Если он (Сефершаев) обращался к посольству, то наверняка по дипломатическим каналам наши коллеги обеспечивают защиту его интереса, насколько это возможно», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сефершаеву 27 лет, он двукратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Эмин Сефершаев
logoсборная России по борьбе
logoДмитрий Песков
греко-римская борьба
Чемпионат мира по борьбе
происшествия
