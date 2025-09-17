  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Депутат Свищев о недопуске борца Сефершаева на ЧМ в Хорватии: «Таким странам нужно запретить проводить международные турниры»
0

Депутат Свищев о недопуске борца Сефершаева на ЧМ в Хорватии: «Таким странам нужно запретить проводить международные турниры»

Депутат Свищев призвал не проводить турниры в странах, не допускающих россиян.

Ранее Хорватия отозвала визу у российского борца Эмина Сефершаева незадолго до чемпионата мира в Загребе. Позже ТАСС сообщил, что спортсмен провел около 7 часов в полицейском участке.

«Таким странам нужно запретить проводить международные турниры. У всех организаторов прописана обязанность допуска и предоставления всем спортсменам равных возможностей для участия в соревнованиях.

В том числе на этих основаниях международные федерации предоставляют странам право проведения соревнований. Поэтому международным федерациям пора применять санкции к таким организаторам», – сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Главные новости
Мамиашвили об отзыве визы у борца Сефершаева перед ЧМ: «Эмин уезжал с улыбкой. Но произошедшее с ним создает определенный прецедент»
44 минуты назад
Полиция Хорватии доставила российского борца Сефершаева в участок, где он провел около 7 часов. Незадолго до ЧМ у спортсмена отозвали визу
23сегодня, 08:38
Чемпионат мира по борьбе-2025. Касабиева выступит в финале категории до 65 кг
сегодня, 06:11
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе
вчера, 18:44
Кайл Снайдер стал четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе. Первое золото он взял 10 лет назад
вчера, 18:25
🥈 Вербина завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе-2025
2вчера, 17:39
Снайдер о том, что Садулаеву не выдали визу на ЧМ: «Очень жаль, что его нет. Он очень хороший человек»
1вчера, 17:23
Российский борец Сефершаев, у которого отозвали визу накануне ЧМ, получил аккредитацию на турнир
вчера, 16:13
Тошев заменит Лалаева в составе сборной России на чемпионате мира-2025
вчера, 16:09
Путин поздравил Угуева с победой на чемпионате мира: «Вы доказали, что наша борцовская школа по праву считается одной из сильнейших на планете»
2вчера, 10:09
Ко всем новостям
Последние новости
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
129 июня, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
125 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05