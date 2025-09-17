Депутат Свищев о недопуске борца Сефершаева на ЧМ в Хорватии: «Таким странам нужно запретить проводить международные турниры»

Депутат Свищев призвал не проводить турниры в странах, не допускающих россиян.

Ранее Хорватия отозвала визу у российского борца Эмина Сефершаева незадолго до чемпионата мира в Загребе. Позже ТАСС сообщил, что спортсмен провел около 7 часов в полицейском участке .

«Таким странам нужно запретить проводить международные турниры. У всех организаторов прописана обязанность допуска и предоставления всем спортсменам равных возможностей для участия в соревнованиях.

В том числе на этих основаниях международные федерации предоставляют странам право проведения соревнований. Поэтому международным федерациям пора применять санкции к таким организаторам», – сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .