Депутат Свищев о недопуске борца Сефершаева на ЧМ в Хорватии: «Таким странам нужно запретить проводить международные турниры»
Депутат Свищев призвал не проводить турниры в странах, не допускающих россиян.
Ранее Хорватия отозвала визу у российского борца Эмина Сефершаева незадолго до чемпионата мира в Загребе. Позже ТАСС сообщил, что спортсмен провел около 7 часов в полицейском участке.
«Таким странам нужно запретить проводить международные турниры. У всех организаторов прописана обязанность допуска и предоставления всем спортсменам равных возможностей для участия в соревнованиях.
В том числе на этих основаниях международные федерации предоставляют странам право проведения соревнований. Поэтому международным федерациям пора применять санкции к таким организаторам», – сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости