Мамиашвили об отзыве визы у борца Сефершаева перед ЧМ: «Эмин уезжал с улыбкой. Но произошедшее с ним создает определенный прецедент»

Мамиашвили назвал абсурдной ситуацию с недопуском борца Сефершаева на ЧМ.

В Загребе с 13 по 21 сентября проходит чемпионат мира, где россиянин Эмин Сефершаев должен был выступить в греко-римской борьбе. Но незадолго до соревнований посольство Хорватии отозвало у него визу.

Позже ТАСС сообщил, что Сефершаев провел около 7 часов в полицейском участке .

«Он без проблем прошел аккредитацию, заселился в гостиницу, никаких вопросов к нему не было. А через час ему было предложено пройти дальнейшие процедуры.

Абсурд, но ему предъявили, что это вообще не он. Также была попытка предъявить ему претензию, что загранпаспорт был им получен на территории Крымского полуострова, что вообще не соответствует действительности – паспорт был им получен на территории Краснодарского края. И мы отправили им все необходимые материалы, это подтверждающие.

Были предприняты все необходимые действия, включился оргкомитет чемпионата, чтобы он смог покинуть страну. Он вернется в Россию из дружественной Сербии. Эмин уезжал с улыбкой, с ним все в порядке.

Шенгенская зона, где проводятся множество соревнований, под давлением общественных спортивных организаций вынуждена принимать российских и белорусских спортсменов. Но произошедшее с Сефершаевым создает определенный прецедент», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили .

Сефершаеву 27 лет, он двукратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира.