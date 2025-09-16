Снайдер о том, что Садулаеву не выдали визу на ЧМ: «Очень жаль, что его нет. Он очень хороший человек»

Снайдер выразил сожаление о том, что Садулаеву не выдали визу на ЧМ-2025.

Кайл Снайдер – олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира из США.

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев пропускает чемпионат мира в Загребе (Хорватия), так как ему не выдали шенгенскую визу.

«Очень жаль, что его нет. Садулаев — очень хороший человек. Это грустно. Пока с ним не говорил, но буду. Возможно, после турнира, если я выиграю.

Можем устроить встречу: я против Рашида и Ахмеда Тажудинова. Круговой турнир. Это было бы здорово», – рассказал Кайл Снайдер .