Снайдер о том, что Садулаеву не выдали визу на ЧМ: «Очень жаль, что его нет. Он очень хороший человек»
Снайдер выразил сожаление о том, что Садулаеву не выдали визу на ЧМ-2025.
Кайл Снайдер – олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира из США.
Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев пропускает чемпионат мира в Загребе (Хорватия), так как ему не выдали шенгенскую визу.
«Очень жаль, что его нет. Садулаев — очень хороший человек. Это грустно. Пока с ним не говорил, но буду. Возможно, после турнира, если я выиграю.
Можем устроить встречу: я против Рашида и Ахмеда Тажудинова. Круговой турнир. Это было бы здорово», – рассказал Кайл Снайдер.
