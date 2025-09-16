Кайл Снайдер стал четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе. Первое золото он взял 10 лет назад
Кайл Снайдер стал четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе.
Сегодня в финале чемпионата мира-2025 в Хорватии в категории до 97 кг американец победил Амирали Хамид Азарпира из Ирана.
Снайдер побеждал на чемпионатах мира в 2015, 2017 и 2022 годах. Еще у него две серебряные и две бронзовые медали ЧМ, а также золото и серебро Олимпийских игр.
Снайдер о том, что Садулаеву не выдали визу на ЧМ: «Очень жаль, что его нет. Он очень хороший человек»
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
