Кайл Снайдер стал четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе. Первое золото он взял 10 лет назад

Кайл Снайдер стал четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе.

Сегодня в финале чемпионата мира-2025 в Хорватии в категории до 97 кг американец победил Амирали Хамид Азарпира из Ирана.

Снайдер побеждал на чемпионатах мира в 2015, 2017 и 2022 годах. Еще у него две серебряные и две бронзовые медали ЧМ, а также золото и серебро Олимпийских игр.

Снайдер о том, что Садулаеву не выдали визу на ЧМ: «Очень жаль, что его нет. Он очень хороший человек»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
вольная борьба
Чемпионат мира по борьбе
logoсборная США
Кайл Снайдер
