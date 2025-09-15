  • Спортс
0

Мамиашвили назвал неприемлемым поведение борца Мусукаева в поединке с японцем: «Свои эмоции надо сдерживать, находить в себе силы бороться»

Мамиашвили назвал неприемлемым поведение борца Мусукаева в поединке с японцем.

На чемпионате мира по вольной борьбе в Загребе завершился турнир в категории до 70 кг. Представитель Венгрии Исмаил Мусукаев в 1/4 финала уступил японцу Йосиносукэ Аояги, который позже завоевал золото.

Во время поединка японец, выполняя захват, неоднократно двигал тазом, что спровоцировало Мусукаева на потасовку.

«Такое поведение [Мусукаева] неприемлемо. Надо разбираться в этом. Я не карающий орган, но думаю, что по этому инциденту будет принято соответствующее решение. Свои эмоции надо сдерживать, находить в себе силы бороться», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В соцсетях Мусукаев написал, что действия японца были оскорбительными и задели его честь.

Борцов из России в других сборных все больше (уже 47): они обыгрывают наших на ЧМ и злят начальников

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Исмаил Мусукаев
Йосиносукэ Аояги
logoМихаил Мамиашвили
сборная Венгрии
Чемпионат мира по борьбе
logoсборная Японии
