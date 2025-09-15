Мамиашвили о чемпионате мира в Загребе: «Наши ребята находятся в непростых условиях. Сложности есть, но они с ними справляются»

Мамиашвили заявил, что россиянам приходится преодолевать трудности во время ЧМ.

Чемпионат мира по борьбе проходит в хорватском Загребе. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.

«Наши ребята находятся в непростых условиях. Это касается не только ситуации в аэропорту. Организаторы стараются нам помочь, максимально доброжелательны к нам. Но во многом от них ничего не зависит, они ведомые люди.

Все спортсмены между собой тепло общаются, за исключением, к сожалению, представителей некоторых стран. Есть сложности, но наши спортсмены с ними справляются», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Также он поздравил Заура Угуева с золотом ЧМ в категории до 61 кг. В финале россиянин одолел иранца Ахмада Мохаммаднежаджавана со счетом 11:2.

«Поздравляю Угуева с победой на чемпионате мира. Хочется поздравить всех наших призеров и победителей. Невзирая на все. Ребята переступают через весь дискомфорт, с которым сталкиваются. Но они показывают, что могут со всем справляться и показывать результат. Что можно испытывать к ним, кроме глубочайшего уважения», – приводит слова главы ФСБР «Спорт-Экспресс».

Другой российский борец – Заурбек Сидаков – сегодня завоевал бронзу в категории до 74 кг, победив американца Дэвида Карра. В полуфинале Сидаков уступил бывшему соотечественнику Чермену Валиеву, выступающему сейчас за Албанию.

«Кроме слов благодарности этому парню и глубочайшего уважения за его труд и мужество у меня ничего нет», – цитирует Мамиашвили ТАСС.