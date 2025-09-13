Губерниев о том, что Садулаев не получил визу на ЧМ: «Эти рычаги мы не смогли преодолеть. Есть вещи, перед которыми спорт бессилен»

Губерниев высказался о том, что Садулаев не получил визу на чемпионат мира.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 13 по 21 сентября в Загребе.

Двукратный олимпийский чемпион Абдулраших Садулаев не выступит на турнире, так как ему не выдали шенгенскую визу.

«Все были заинтересованы в участии Садулаева в чемпионате мира, в том числе и международная федерация. Он мировая суперзвезда.

Но вмешались определенные причины. Садулаев, так понимаю, ранее нарушил правила при заезде в шенгенскую зону. И тут уже спортивные начальники бессильны.

Другие рычаги вступили в противодействие с Садулаевым, и эти рычаги мы не смогли преодолеть, к сожалению. Есть вещи, перед которыми спорт бессилен», – рассказал телекомментатор Дмитрий Губерниев .