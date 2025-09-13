Губерниев о том, что Садулаев не получил визу на ЧМ: «Эти рычаги мы не смогли преодолеть. Есть вещи, перед которыми спорт бессилен»
Губерниев высказался о том, что Садулаев не получил визу на чемпионат мира.
Чемпионат мира по борьбе пройдет с 13 по 21 сентября в Загребе.
Двукратный олимпийский чемпион Абдулраших Садулаев не выступит на турнире, так как ему не выдали шенгенскую визу.
«Все были заинтересованы в участии Садулаева в чемпионате мира, в том числе и международная федерация. Он мировая суперзвезда.
Но вмешались определенные причины. Садулаев, так понимаю, ранее нарушил правила при заезде в шенгенскую зону. И тут уже спортивные начальники бессильны.
Другие рычаги вступили в противодействие с Садулаевым, и эти рычаги мы не смогли преодолеть, к сожалению. Есть вещи, перед которыми спорт бессилен», – рассказал телекомментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости