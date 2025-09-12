Мамиашвили о борцах, которых удерживали в аэропорту Загреба: «Они в отеле, все хорошо, готовятся к соревнованиям»

Мамиашвили сообщил, что с российскими борцами, прилетевшими в Загреб, все хорошо.

13 сентября в Хорватии стартует чемпионат мира по спортивной борьбе.

Сегодня появилась информация, что российских борцов Заурбека Сидакова , Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова более 5 часов удерживают в аэропорту Загреба. Позже спортсменов впустили в страну.

«Они в отеле, все хорошо. Сейчас спортсмены в гостинице, готовятся к соревнованиям. Завтра уже начнется борьба.

Вся эта ситуация, конечно, крайне нервозная. Тем не менее поддерживаем ребят как можем. Духом они не падают. Хуже, когда совсем не допускают. Через это тоже надо пройти. К сожалению, есть такая тенденция, бог им судья. Мы должны быть сильнее этого», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили .