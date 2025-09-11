Олимпийский чемпион по борьбе Сидаков получил визу для участия в ЧМ в Хорватии
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков получил визу для поездки на чемпионат мира в хорватский Загреб, который пройдет 13-21 сентября.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава пресс-службы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Тигран Аванян.
Сидакову 29 лет. Помимо золота Олимпиады-2020 в его активе три победы на чемпионатах мира (2018, 2019, 2023) в весовой категории до 74 кг.
Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев пропустит ЧМ в Хорватии из-за отказа в визе.
