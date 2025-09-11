Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате мира по борьбе из-за отказа в визе

Садулаев не выступит на чемпионате мира по борьбе в Хорватии.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили .

«Абдулрашид Садулаев не выезжает на чемпионат мира (из-за отказа в визе), по Заурбеку Сидакову ждем получения визы», – сказал Мамиашвили.

В весовой категории Садулаева (до 97 кг) его заменит Магомед Курбанов.

В апреле двукратный олимпийский чемпион пропустил чемпионат Европы из-за отказа в получении визы. Сообщалось, что у борца запрет на въезд в ЕС на 59 месяцев из-за нарушений правил въезда.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 21 сентября в Загребе.