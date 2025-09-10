Садулаев и Сидаков все еще не получили визу для участия в чемпионате мира в Хорватии

Абдулрашид Садулаев еще не получил визу для участия в чемпионате мира.

Чемпионат мира по борьбе пройдет в хорватском Загребе с 13 по 21 сентября. Ранее фамилия Садулаева появилась в списке участников ЧМ, опубликованном на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Мы объявили с надеждой на то, что может произойти чудо. Пока визы нет. За МИД Хорватии я ничего решать не могу. Сегодня‑завтра – это дедлайн», – заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

В апреле этого года Садулаев пропустил чемпионат Европы из-за отказа в получении визы. Сообщалось, что у борца запрет на въезд в ЕС на 59 месяцев из-за нарушений правил въезда.

Также, по словам Мамиашвили, визу в Хорватию не получил олимпийский чемпион Заурбек Сидаков.

«Первая часть команды должна вылетать сегодня в ночь. В этой группе должен лететь и Заурбек Сидаков. Однако визу он пока еще не получил, ждем», – цитирует Мамиашвили ТАСС.