  • Двукратный олимпийский чемпион Садулаев вошел в состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат мира
1

Абдулрашид Садулаев вошел в состав сборной России по борьбе на чемпионат мира.

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) опубликовала на официальном сайте список спортсменов, заявленных на ЧМ. 

На турнире выступят Муса Мехтиханов (категория до 57 кг), олимпийский чемпион Заур Угуев (до 61 кг), чемпион Европы Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг), олимпийский чемпион Заурбек Сидаков (до 74 кг), чемпион мира Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), двукратный олимпийский чемпион Садулаев (до 97 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг).

В апреле этого года Садулаев пропустил чемпионат Европы из-за отказа в получении визы. Сообщалось, что у борца запрет на въезд в ЕС на 59 месяцев из-за нарушений правил въезда.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 21 сентября в Хорватии.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФСБР
