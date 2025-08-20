Россиянин Оздамиров победил на юниорском чемпионате мира по вольной борьбе

Российский борец Оздамиров победил на чемпионате мира среди юниоров.

Юниорское первенство мира U20 по вольной борьбе в проходит в болгарском Самокове.

В финальной схватке в весовой категории до 57 кг россиянин Магомед-Салях Оздамиров одержал победу над представителем Индии Сумитом Маликом.

Также бронзовые медали завоевали россияне Саид Сайдулов (до 79 кг) и Гаджимурад Гаджибатыров (до 92 кг).