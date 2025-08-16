Михаил Мамиашвили: «Следующую матчевую встречу борцов со сборной США планируем провести в январе 2026 года в России»

Мамиашвили сообщил, что вторая матчевая встреча с борцами из США пройдет в РФ.

Первая матчевая встреча борцов вольного стиля России и США прошла 21 июля. Россияне победили со счетом 6:4.

«Мы не так давно провели международную матчевую встречу сборной России по вольной борьбе со сборной США в центре Европы – Будапеште. И здесь речь идет не об «очках, голах, секундах», а о важном и значительном событии, которое подтверждает дружеские отношения между нашими спортсменами и способствует объединению наших стран.

Следующую встречу мы планируем провести в январе следующего года в России. Мы сейчас обсуждаем и прорабатываем все вопросы, связанные с ее организацией. Город, в котором состоится встреча, будет определен позже.

А третий матч планируется провести в США. Так что у нас может получиться уже своеобразная трилогия», – отметил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.