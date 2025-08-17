Садулаев об Олимпиаде-2024: «Я очень хотел туда попасть, все для этого делал, судился в CAS»

Абдулрашид Садулаев рассказал, что судился в CAS за допуск к Олимпиаде-2024.

«Я очень хотел туда попасть. Все для этого делал. Судился в CAS. Очень много денег. Если бы я просто сидел на диване и ничего не делал, чтобы попасть, тогда сожалел бы. А когда ты сделал все возможное и невозможное, уже обиды такой нет.

Я верующий человек и отнесся к этому так, что мне не суждено было туда попасть. В отличной форме был. Ребята знают, что я параллельно судился и готовился», – сказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в интервью ФСБР.