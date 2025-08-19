Россиянин Ханиев завоевал золото на юниорском чемпионате мира по вольной борьбе

Россиянин Исмаил Ханиев завоевал золото на юниорском первенстве мира U20 по вольной борьбе в Самокове (Болгария).

В финале весовой категории до 74 кг Ханиев одолел Адилета Акылбекова из Кыргызстана. Бронзовые медали взяли японец Каната Ямагучи и Досжан Куль Гайып из Казахстана.

Еще один россиянин Магомедгаджи Магомедов стал серебряным призером в весе до 97 кг. В решающем поединке он уступил американцу Джастину Рэйдмачеру, бронза досталась казахстанцу Самиру Дурсунову и Константину Петриашвили из Грузии.

Первенство мира проходит 17 по 24 августа. Золото Ханиева стало первым для сборной России на турнире.