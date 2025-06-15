Депутат Свищев об ирано-израильском конфликте: «Почему молчит МОК? Пускай либо допускают наших, либо отстраняют других»

Депутат Свищев удивлен отсутствию реакции МОК на ирано-израильский конфликт.

«Удивительная ситуация. Конфликт разгорается, страдают люди, летят ракеты в обе стороны. Это похоже на настоящую войну. Непонятно, почему за конфликт между Россией и Украиной отстраняют всех российских спортсменов почти во всех видах спорта, но при этом спортивные власти замалчивают конфликт Ирана и Израиля. Как будто ничего не происходит.

Почему молчит МОК (Международный олимпийский комитет)? Пускай либо допускают наших, либо отстраняют других. Не может же быть двойных стандартов и разных правил. Но если МОК решит отстранять всех, то могут возникнуть проблемы.

Конфликтов в мире огромное количество, и если отстранять всех, МОК и международные федерации могут остаться наедине с собой», – сказал заместитель председателя Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .