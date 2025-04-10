Мамиашвили – Тедееву на слова о переходах борцов: «Как же ты закрывал глаза, если был мерзавец, который распродал все? Сиди, рот закрой и молчи»

Михаил Мамиашвили призвал Дзамболата Тедеева «закрыть рот и молчать».

На чемпионате Европы по борьбе в Братиславе экс-россиянин Чермен Валиев, представляющий с 2024 года Албанию, взял золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова из РФ.

Церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он грубо надел на Валиева медаль и назвал его «предателем родины».

Бывший главный тренер сборной России Тедеев осудил Мамиашвили за поведение на ЧЕ. Он заявил, что глава ФСБР получает деньги за переходы спортсменов в другие страны: «Мамиашвили говорит о предательстве, а сам продает борцов в сборные за деньги, идущие в собственный карман».

«А как же так, ты 20 лет главный тренер и вице-президент федерации, ты основной человек, через тебя проходит весь состав, куда же ты смотрел тогда? Как же ты закрывал глаза, если был мерзавец, который распродал все?

Тогда откуда эти недопонимания, когда спортсмены так или иначе пытаются сменить спортивное гражданство? Если продал и продал. Сиди, рот закрой и молчи. Ты же продал.

Десятилетиями это происходит у тебя на глазах, это твоя команда, у тебя колоссальный опыт, знаешь, что делать в таких ситуациях. Пиши заявление на людей», — сказал глава ФСБР Мамиашвили.

«Моя позиция понятна и общеизвестна. Внутри международной федерации мы пытаемся защитить интересы сборной команды. К огромному сожалению, есть категория людей, у которых личные обиды, иногда обоснованные, иногда нет, переносятся на вопросы, касающиеся не только личных отношений.

Назовите мне хоть одного американца, который менял спортивное гражданство, или японца, который категорически доминирует. Поверьте мне, они тоже там не миллиардеры, значит, что-то ненормальное происходит. Я говорю об этом уже не первый день», – приводит слова Мамиашвили News.ru.

«Вперемешку с матом назвал предателем». Босс нашей борьбы устроил скандал на награждении Евро