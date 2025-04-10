Тедеев о скандале на награждении ЧЕ: «Каждый спортсмен платит деньги за открепительное письмо от Мамиашвили, что тот не против выступлений за другую страну»

Дзамболат Тедеев резко осудил Мамиашвили за ситуацию с Валиевым на Евро.

Чемпионат Европы по борьбе проходит в Братиславе. Накануне экс-российский борец Чермен Валиев, представляющий Албанию, выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова.

Церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он назвал Валиева «предателем родины».

«Предатель – тот, кто свой личный интерес ставит выше интересов государства. Деньги и шкурный интерес не надо ставить выше, чем интересы государства.

Ни для кого не секрет, каждый спортсмен платит деньги за то, чтобы президент ФСБР дал открепительное письмо, что он не против, что спортсмен будет выступать за другую страну.

Доказательства всему этому – письмо, которое они получают от Федерации борьбы России, там есть одна подпись – президента федерации. И других подписей там не бывает. Ответственность за все переходы и то, что ребята платят деньги за переход, несет один человек — Мамиашвили.

Разамбек Жамалов – олимпийский чемпион 2024 года за Узбекистан, Чермен Валиев – призер Олимпийских игр за Албанию, Ахмед Тажудинов – олимпийский чемпион за Бахрейн, Магомед Рамазанов – олимпийский чемпион за Болгарию, Ислам Дудаев – призер Олимпийских игр за Албанию.

Систематически приносящие медали Словакии Салказанов, Цакулов, Макоев. Наверняка ещё кого‑то забываю. Это все наши спортсмены, выступавшие за сборную России. И как их отпустили, на каких условиях?

Лучшим хоккеистом и снайпером всех времен стал Александр Овечкин, обогнал знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки. Сегодня он выступает за НХЛ, но это не значит, что он предатель, он наш – россиянин. Мы также гордимся им, президент России Владимир Владимирович Путин гордится им и поздравляет его.

Наши футболисты тоже выступают за другие клубы, они что, предатели? За какую бы страну наши ребята не выступали, мы гордимся ими, потому что они россияне. Они приезжают на родину, мы гордимся этим, они подают пример подрастающему поколению.

Мамиашвили показал свое лицо. Таким спортивным функционерам не место в Федерации борьбы России и в других федерациях тоже. Это спорт, а спорт с политикой мешать не надо. Если кто-то мешает, то надо определиться: либо спорт, либо политика.

Спортивный функционер должен определять и сплачивать все национальности, а не разделять. Пахнет национализмом. И коммерческую лавочку создавать из целой федерации тоже не нужно», – сказал бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Тедеев.

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