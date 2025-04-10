Дзамболат Тедеев: «Мамиашвили говорит о предательстве, а сам продает борцов в сборные за деньги, идущие в собственный карман»

Тедеев считает, что поведение Мамиашвили на ЧЕ наносит ущерб репутации России.

В Братиславе проходит чемпионат Европы по борьбе. Накануне экс-российский борец Чермен Валиев, представляющий Албанию, выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова.

Церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Сообщается, что он грубо надел медаль на Валиева, а также назвал его предателем.

«Не могу не прокомментировать произошедший на церемонии награждения инцидент с участием президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и воспитанника осетинской школы Чермена Валиева, выступающего за Албанию.

Поведение Мамиашвили не вписывается ни в какие рамки дозволенного и противоречит всем существующим спортивным принципам, гуманистическим идеалам, борцовским традициям, складывавшимся на протяжении многих веков. Использование нецензурной лексики и обвинение спортсмена в надуманном предательстве не только унижает достоинство спортсмена, но и бросает тень на весь спорт.

Данный инцидент не только позорит лично руководителя федерации, но и наносит ущерб репутации всей России, так как транслируется в прямом эфире на всю Европу. Как можно не задумываться об этом и подрывать имидж страны на международной арене? Как можно не беречь репутацию государства, лицом которого ты являешься? Может, как раз это и есть предательство?!

А вообще, хотелось бы поинтересоваться у Мамиашвили, с какой совестью он говорит кому-то о предательстве, если сам уже много лет в прямом смысле продает борцов в разные сборные и отпускает их за большие деньги, идущие не на развитие нашего вида спорта, а исключительно в собственный карман.

Каким лицемером нужно быть, чтобы вместо поздравлений новоиспеченному чемпиону, молодому и прогрессивному атлету, который от А до Я ведет себя по-мужски и честно побеждает, высказывать какие-то претензии. Чермен сдержался, как и положено младшему, воспитанному в кавказских традициях, но я бы даже медаль из рук такого недостаршего никогда не взял...

В любом случае, какие бы разбирательства не шли в дальнейшем, что бы сейчас не происходило, я в любой момент встану рядом с Черменом, как и рядом с любым борцом, в адрес которого будет допущена такая вопиющая несправедливость!» – написал бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

«Вперемешку с матом назвал предателем». Босс нашей борьбы устроил скандал на награждении Евро