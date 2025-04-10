Мамиашвили высказался о конфликте с албанским борцом Валиевым на ЧЕ.

По информации Metaratings, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили во время награждения на чемпионате Европы назвал предателем выступающего за Албанию Чермена Валиева.

Валиев выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова.

До февраля 2024 года Валиев выступал за сборную России.

«Я поздравил его с победой. Может, он удивился, что я его награждаю. Потому что еще год назад, буквально за 4 месяца до Олимпиады, он был в нашей сборной.

Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило? Вот таким, как Чермен, им какая разница — какой флаг? Сегодня — албанский, завтра — болгарский.

Это молодые ребята, которые, к сожалению, не совсем осознают ценность знамени на своих плечах. Они не понимают ответственность за страну, которая их сделала и дала им возможность. Да, иногда в непростых условиях, но тем не менее великая Россия сделал из них спортсменов.

А так — албанский флаг им в руки. Огорчило ли меня его решение выступать за другую страну? Это уже данность.

Вопрос в другом: что мы должны сделать, чтобы спортсмены оставались у нас в стране? Здесь необходимы условия и идеология — без нее побеждать нельзя», — сказал Мамиашвили.

Мамиашвили во время награждения на чемпионате Европы назвал предателем выступающего за Албанию Валиева (Metaratings)